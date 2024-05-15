На вулицях Вовчанська знищили два російські танки

https://racurs.ua/ua/n195345-na-vulycyah-vovchanska-znyschyly-dva-rosiyski-tanky-video.html

Ракурс

У Вовчанськ противник вже пробує заводити важку техніку. Два російські танки знищили сьогодні 57-а та 71-а бригади.

.

Росіяни, схоже, готові дорого платити за спроби закріпитися в місті.

На Харківщині росіяни призупинили наступ, намагаючись закріпитися на захоплених територіях. Про це 15 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На півночі Вовчанська ЗСУ намагаються не допустити накопичення російських сил та техніки.