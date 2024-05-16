Уничтожение российского танка в Волчанске, скриншот видео

https://racurs.ua/n195380-pogranichniki-s-pomoschu-drona-unichtojili-rossiyskiy-tank-v-volchanske-video.html

Ракурс

У Вовчанську на Харківщині українські прикордонники бригади «Сталевий кордон» спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72.

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Відповідне відео сьогодні, 16 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано момент влучання у танк, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.