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Уничтожение российского танка в Волчанске, скриншот видео
Пограничники с помощью дрона уничтожили российский танк в Волчанске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195380-pogranichniki-s-pomoschu-drona-unichtojili-rossiyskiy-tank-v-volchanske-video.htmlРакурс
У Вовчанську на Харківщині українські прикордонники бригади «Сталевий кордон» спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72.
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Відповідне відео сьогодні, 16 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано момент влучання у танк, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.