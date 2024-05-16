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Ракурс
Знищення російського танка у Вовчанську, скріншот відео

Прикордонники за допомогою дрона знищили російський танк у Вовчанську (ВІДЕО)

16 тра 2024, 13:59
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У Вовчанську на Харківщині українські прикордонники бригади «Сталевий кордон» спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72.


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Відповідне відео сьогодні, 16 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано момент влучання у танк, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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