Рашисти намагаються захопити Вовчанськ, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n195376-plany-rashystiv-zakripytys-u-vovchansku-zirvani-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники планували максимально вклинитися у глибину міської забудови Вовчанська на Харківщині і там закріпитися. Ці плани ворога зірвано.

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Про це сьогодні, 16 травня, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що з початку 10 травня наступальних дій ворога на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів.

Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвано, — наголошують у Генштабі. — З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована.

На інших напрямках ситуація така:

на Куп’янському російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати українські позиції на напрямку Крохмальне — Берестове. Тут захисники України знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки;

на Сіверському противник провів одну атаку на напрямку Веселе — Званівка, змін у положенні українських військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка — Роздолівка;

на Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут — Кліщіївка, Бахмут — Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована;

на Покровському напрямку захисники України відбили три атаки на напрямках Водяне — Нетайлове, Первомайське — Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована";

на Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне — Нетайлове, Славне — Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке — Костянтинівка та Солодке — Водяне. На цей час втрат позицій не допущено;

на Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка — Урожайне, Завітне Бажання — Старомайорське. На напрямку Володине — Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована;

на Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.