Володимир Зеленський на Харківщині. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n195362-syly-oborony-chastkovo-stabilizuvaly-sytuaciu-na-harkivschyni-zelenskyy.html

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Ситуація в Харківській області станом на вечір 15 травня частково стабілізована.

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Підрозділи Сил оборони, які задіяні на цьому напрямку, упродовж сьогоднішнього дня зуміли частково стабілізувати ситуацію. Окупантів на Харківщині всіма засобами знищують. Працюють артилерія, дрони та піхота. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Сьогодні протягом усього дня — доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага — фронту, усім районам бойових дій. Харківщина — райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ — тривають наші захисні дії, — зазначив глава держави.

Також президент заявив, що була приділена увага Покровському напрямку на Донеччині та Куп’янському напрямку в Харківській області. Зеленський відзначив, що ворог намагається відтягнути підрозділи армії України та зробити менш концентрованою її бойову роботу.

Нагадаємо, сьогодні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував фейк про те, що російські війська начебто захопили увесь Вовчанськ.

У Генеральному штабі заявили, що ЗСУ частково витіснили російських загарбників з міста й зараз тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях Вовчанська. Також на Харківщині противник намагається атакувати в напрямку Липців, а російська авіація завдала два удари по районах Липців та Малої Данилівки.