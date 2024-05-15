ЗСУ частково витіснили окупантів з Вовчанська. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n195355-zsu-chastkovo-vytisnyly-okupantiv-z-vovchanska-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України відбили наступ окупантів у районі Вовчанська на Харківщині.

.

Українські оборонці частково витіснили російських загарбників з міста. Зараз тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях Вовчанська. Дані щодо втрат противника уточнюються. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Харківському напрямку було зафіксовано три бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців, а російська авіація завдала два удари по районах Липців та Малої Данилівки.

У Генштабі додали, що від початку доби ворог зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. ЗСУ тримають оборону та подекуди проводять контрнаступальні дії.

Нагадаємо, сьогодні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував фейк про те, що російські війська начебто захопили увесь Вовчанськ.

У Міністерстві оборони України підтвердили, що «деякі піхотні групи» армії країни-агресора зайшли до Вовчанська, але наголосили, що «є тенденція до стабілізації» й тривають важкі бої. На цей напрямок українське командування підтягнуло резерви.