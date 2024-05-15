Деякі піхотні групи армії рф зайшли до Вовчанська, ворог намагається закріпитися на півночі міста, - Міноборони

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Речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтвердив, що «деякі піхотні групи» армії рф зайшли до Вовчанська.

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За його словами, до напрямку підтягнуті резерви, «є тенденція до стабілізації, але тривають важкі бої».

15 травня керівник ОВА Синєгубов спростував фейк про те, що війська рф начебто захопили увесь Вовчанськ.

Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання — знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися", — повідомив речник Міноборони в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами речника, українські воїни завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти ворога. Зокрема, коли окупанти технікою підвозять піхоту.

Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли, — зауважив Лазуткін.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський знаходиться в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.

У Вовчанську станом на 15 травня лишаються до 300 людей, розповів «Суспільне Харків» керівник МВА Гамбарашвілі. За його словами, географія боїв не змінилася, війська рф пробують захопити місто, на північних околицях Вовчанська іде стрілецький бій, російські ДРГ намагаються зайти в місто й зайняти позиції.