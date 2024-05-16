Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: Александр Прокудин

Российская авиация ударила по Херсонщине — один человек погиб, четверо ранены (ФОТО)

16 мая 2024, 15:03
999

Російська авіація продовжує «кошмарити» Херсонську область.


.

Сьогодні, 16 травня, ворог завдав авіаудару по селу Високе на Бериславщині, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок «прильотів»:

  • пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль;
  • загинув чоловік, орієнтовно 45-річного віку;
  • 39-річний чоловік отримав важкі поранення — вибухову травму, поранення ока та передпліччя;
  • у 71-річної жінки медики діагностували контузію;
  • до лікарні також доставили двох чоловіків — 1983 та 1961 років народження.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим, — зазначив Прокудін.

Наслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров