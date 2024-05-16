Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: Александр Прокудин

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Ракурс

Російська авіація продовжує «кошмарити» Херсонську область.

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Сьогодні, 16 травня, ворог завдав авіаудару по селу Високе на Бериславщині, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок «прильотів»:

пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль;

загинув чоловік, орієнтовно 45-річного віку;

39-річний чоловік отримав важкі поранення — вибухову травму, поранення ока та передпліччя;

у 71-річної жінки медики діагностували контузію;

до лікарні також доставили двох чоловіків — 1983 та 1961 років народження.