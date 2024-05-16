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Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: Александр Прокудин
Российская авиация ударила по Херсонщине — один человек погиб, четверо ранены (ФОТО)https://racurs.ua/n195382-rossiyskaya-aviaciya-udarila-po-hersonschine-odin-chelovek-pogib-chetvero-raneny-foto.htmlРакурс
Російська авіація продовжує «кошмарити» Херсонську область.
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Сьогодні, 16 травня, ворог завдав авіаудару по селу Високе на Бериславщині, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок «прильотів»:
- пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль;
- загинув чоловік, орієнтовно 45-річного віку;
- 39-річний чоловік отримав важкі поранення — вибухову травму, поранення ока та передпліччя;
- у 71-річної жінки медики діагностували контузію;
- до лікарні також доставили двох чоловіків — 1983 та 1961 років народження.
Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим, — зазначив Прокудін.