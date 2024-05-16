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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: Олександр Прокудін

Російська авіація вдарила по Херсонщині — одна людина загинула, четверо поранені (ФОТО)

16 тра 2024, 15:03
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Російська авіація продовжує «кошмарити» Херсонську область.


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Сьогодні, 16 травня, ворог завдав авіаудару по селу Високе на Бериславщині, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок «прильотів»:

  • пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль;
  • загинув чоловік, орієнтовно 45-річного віку;
  • 39-річний чоловік отримав важкі поранення — вибухову травму, поранення ока та передпліччя;
  • у 71-річної жінки медики діагностували контузію;
  • до лікарні також доставили двох чоловіків — 1983 та 1961 років народження.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим, — зазначив Прокудін.

Наслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


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