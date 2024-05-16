В районе Волчанск продолжаются боевые действия, фото: DailyLviv.com

https://racurs.ua/n195383-vsu-proveli-kontratakuuschie-meropriyatiya-v-rayone-volchanska-genshtab.html

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ЗСУ провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанська Харківської області.

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Про це сьогодні, 16 травня, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Харківському напрямку з початку доби ворог атакував у напрямку населеного пункту Стариця та Завдавав ракетних ударів по Харкову і Старій Водолазі.

Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця.

«У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ», — повідомили у Генштабі.

На інших напрямках ситуація така: