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Ракурс
В районі Вовчанська тривають бойові дії, фото: DailyLviv.com

ЗСУ провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська — Генштаб

16 тра 2024, 15:29
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ЗСУ провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанська Харківської області.


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Про це сьогодні, 16 травня, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Харківському напрямку з початку доби ворог атакував у напрямку населеного пункту Стариця та Завдавав ракетних ударів по Харкову і Старій Водолазі.

Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця.

«У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ», — повідомили у Генштабі.

На інших напрямках ситуація така:

  • на Куп’янському з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового;
  • на Лиманському зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового;
  • на Сіверському кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки;
  • на Краматорському війська противника здійснили 10 спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Завдали авіаційного удару в районі Дружби. Незважаючи на натиск ворога наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та за сприятливих умов контратакують;
  • на Покровському загарбники найбільш активні. З початку цієї доби уже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки;
  • на Курахівському Сили оборони успішно відбили сім атак противника. Загарбники проявляли активність в районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайліки та Костянтинівки;
  • на Времівському окупанти здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав;
  • на Придніпровському напрямку загарбники пʼять разів атакували поблизу Кринок, де зазнали втрат, дані уточнюються. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Херсон.

Джерело: Ракурс


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