Рашисти беруть у полон жителів Вовчанська, фото: «Главком»

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У північній частині Вовчанська на Харківщині, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.

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Про це сьогодні, 16 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів, — зазначив він.

Клименко зауважив, що до сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація — Нацполіція не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

Також відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.

Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили, — зазначив міністр.

За фактами порушення правил та звичаїв війни розпочате кримінальне провадження.