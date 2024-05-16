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Генштаб сообщил о максимальной активности россиян на Покровском направлении
Генштаб сообщил о максимальной активности россиян на Покровском направленииhttps://racurs.ua/n195391-genshtab-soobschil-o-maksimalnoy-aktivnosti-rossiyan-na-pokrovskom-napravlenii.htmlРакурс
Російська армія продовжує нарощувати зусилля на Покровському напрямку.
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Про це 16 травня повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Тут кількість бойових зіткнень зросла до 30-ти.
Генштаб повідомив, що загалом на лінії фронту російська армія продовжує наступальні дії, а українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників.
За четвер кількість бойових зіткнень зросла до 79.
Продовжується протистояння українських військ російському наступу на Харківському напрямку, де з початку доби росія п’ять разів атакувала та продовжує спроби штурмувати українські війська у районі міста Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку сталося чотири бойові зіткнення.
На Лиманському напрямі російські війська дещо наростили інтенсивність бойових дій. Кількість атак зросла до п’яти, одна з яких ще продовжується.
На Краматорському напрямку російські війська 13 разів намагалися прорвати українську оборону, завдавши авіаудару в районі Часового Яру.
На Курахівському напрямі російські війська вісім разів намагалися проводити штурмові дії.
Сили оборони успішно відбили всі атаки неподалік Костянтинівки, Новомихайлівки та Красногорівки, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
На Времівському напрямі російські війська вісім разів намагалися відтіснити українські підрозділи з позицій у Старомайорського, Микільського та Урожайного, але відійшли, отримавши відсіч.
На Наддніпрянському напрямку російська армія не залишає спроб вибити українських захисників із Кринок, з початку доби українські позиції були атаковані шість разів. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські війська зазнали втрат і відійшли.
Нагадаємо, 16 травня Володимир Зеленський провів ставку у Харкові та зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка — нині вони захищають Харківщину. Президент заслухав доповідь командира бригади та відзначив державними нагородами бійців.