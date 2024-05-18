Врученной считается повестка, выдаваемая под личную подпись, - Минобороны

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Ракурс

Врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис. Інших варіантів наразі не передбачено.

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Про це повідомив 18 травня речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

Лазуткін додав, що вручати повістки мають право представники ТЦК, роботодавці та поліцейські.

У Міноборони повідомили, що за 11 перших годин після запуску застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+" у ньому авторизувалися понад 150 тисяч людей.

Водночас у соцмережах сьогодні одним із найпопулярніших словосполучень залишається «Сталося щось дивне» — це повідомлення, яке видає система після того, як спроба зареєструватися через Bank ID завершується невдачею (після довгого очікування).

Як пояснив речник Міноборони, у певний момент у системі намагалися зареєструватися близько 700 тис. людей одночасно, тому, вочевидь, вона просто не витримувала.

Лазуткін запевнив, що технічні проблеми буде виправлено, і нагадав, що на оновлення даних у військовозобов’язаних громадян є 60 днів (до 16 липня).

У МОУ також попередили, що функція авторизації в застосунку може працювати не у всіх одночасно, оскільки він захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати. В Міноборони запевняють, що технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

«Ракурс» писав, що відсьогодні набув чинності закон про мобілізацію. Це зокрема означає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої військово-облікові дані.

А саме — номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email.

Це можна зробити через застосунок Резерв+ у декілька кліків, у ЦНАПі, у ТЦК та СП.

Це важливо зробити до 16 липня.