Бойцы подразделений активных действий ГУР отразили штурм Часового Яра, на который россияне пустили 20 единиц техники

https://racurs.ua/n195464-boycy-podrazdeleniy-aktivnyh-deystviy-gur-otrazili-shturm-chasovogo-yara-na-kotoryy-rossiyane.html

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Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. 17 травня ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом ― для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки.

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Воїни підрозділів активних дій Kraken, «Артан» та Міжнародного легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога ― спалили бронетехніки й розбили ворожі лави.