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Бойцы подразделений активных действий ГУР отразили штурм Часового Яра, на который россияне пустили 20 единиц техники
Бойцы подразделений активных действий ГУР отразили штурм Часового Яра, на который россияне пустили 20 единиц техники (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195464-boycy-podrazdeleniy-aktivnyh-deystviy-gur-otrazili-shturm-chasovogo-yara-na-kotoryy-rossiyane.htmlРакурс
Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. 17 травня ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом ― для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки.
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Воїни підрозділів активних дій Kraken, «Артан» та Міжнародного легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога ― спалили бронетехніки й розбили ворожі лави.