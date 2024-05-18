Ракурсhttps://racurs.ua/
Бійці підрозділів активних дій ГУР відбили штурм Часового Яру, на який росіяни пустили 20 одиниць техніки
Бійці підрозділів активних дій ГУР відбили штурм Часового Яру, на який росіяни пустили 20 одиниць техніки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195464-biyci-pidrozdiliv-aktyvnyh-diy-gur-vidbyly-shturm-chasovogo-yaru-na-yakyy-rosiyany-pustyly-20.htmlРакурс
Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. 17 травня ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом ― для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки.
.
Воїни підрозділів активних дій Kraken, «Артан» та Міжнародного легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога ― спалили бронетехніки й розбили ворожі лави.