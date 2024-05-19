Аналитики ISW объяснили, зачем россиянам захват Волчанска. Фото:

https://racurs.ua/n195473-eto-tolko-pervaya-faza-v-isw-obyasnili-zachem-vragu-zahvat-volchanska.html

Ракурс

Російська армія має на меті захопити Вовчанськ, щоб отримати тактичну перевагу для наступу на Харківщині.

.

Окупація цього міста є однією з тактичних цілей першої фази спроби наступу рф на півночі Харківської області. Зокрема, загарбники завдали ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від річки, щоб підвищити свої шанси на руйнування українських наземних ліній зв’язку і швидке захоплення Вовчанська. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Також експерти наголошують, що по Вовчанську росіяни завдають більшу кількість, ніж в інших місцях уздовж кордону.

В ISW вважають, що російське командування хоче захопити це місто, бо воно є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні. Окупація Вовчанська дозволить ворогу відкрити плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції. Не виключено, що противник просуватиметься у напрямку Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу ЗСУ, що обороняється на Куп’янському напрямку.

Іншим пріоритетом для противника може бути розширення так званої буферної зони вздовж кордону, що дозволить російській ствольній артилерії бити по Харкову та його околицях.

Нагадаємо, місто Вовчанськ у Харківській області російська армія продовжує зрівнювати із землею. Місцева поліція заявляє, що таких руйнувань, як зараз, Вовчанськ не зазнавав навіть у 2022 році.

Досі триває евакуація — щодня волонтери та поліція вивозять цивільних та тварин. А Збройні сили України борються з ворогом за кожен метр території.