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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ ликвидировали девять российских операторов дронов, которые скрывались в здании (ВИДЕО)

19 мая 2024, 15:58
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Захисники України з 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу російських загарбників — аеророзвідників і операторів FPV-дронів, які переховувалися у будівлі.


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Відповідне відео сьогодні, 19 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Вистеживши базу своїх візаві й визначивши кількість окупантів на ній, «літуни» «Сталевої Сотки» зуміли поцілити прямісінько всередину будівлі, — вказано в описі відео. — Внаслідок детонації боєкомплекту, який там зберігався, споруда була зруйнована вщент — перетворившись на «братську могилу» для дев’яти орків.

Источник: Ракурс


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