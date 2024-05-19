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Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ ліквідували дев’ятьох російських операторів дронів, які переховувалися у будівлі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195480-zsu-likviduvaly-dev-yatoh-rosiyskyh-operatoriv-droniv-yaki-perehovuvalysya-u-budivli-video.htmlРакурс
Захисники України з 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу російських загарбників — аеророзвідників і операторів FPV-дронів, які переховувалися у будівлі.
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Відповідне відео сьогодні, 19 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Вистеживши базу своїх візаві й визначивши кількість окупантів на ній, «літуни» «Сталевої Сотки» зуміли поцілити прямісінько всередину будівлі, — вказано в описі відео. — Внаслідок детонації боєкомплекту, який там зберігався, споруда була зруйнована вщент — перетворившись на «братську могилу» для дев’яти орків.