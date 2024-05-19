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Ракурс
Российскую ракету сбили в небе над Днепропетровщиной, инфографика: Воздушное командование «Восток»

Над Днепропетровщиной сбили российскую ракету — ОВА

19 мая 2024, 18:36
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Сили ППО України збили російську ракету у Новомосковському районі Дніпропетровської області.


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Про це сьогодні, 19 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оборонці з ПвК «Схід» перетворили на брухт ворожу ракету. Її збили у Новомосковському районі, — розповів він.

На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» повідомляється, що збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Источник: Ракурс


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