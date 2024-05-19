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Российскую ракету сбили в небе над Днепропетровщиной, инфографика: Воздушное командование «Восток»
Над Днепропетровщиной сбили российскую ракету — ОВАhttps://racurs.ua/n195485-nad-dnepropetrovschinoy-sbili-rossiyskuu-raketu-ova.htmlРакурс
Сили ППО України збили російську ракету у Новомосковському районі Дніпропетровської області.
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Про це сьогодні, 19 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Оборонці з ПвК «Схід» перетворили на брухт ворожу ракету. Її збили у Новомосковському районі, — розповів він.
На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» повідомляється, що збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.