Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російську ракету збили в небі над Дніпропетровщиною, інфографіка: Повітряне командування «Схід»

Над Дніпропетровщиною збили російську ракету — ОВА

19 тра 2024, 18:36
999

Сили ППО України збили російську ракету у Новомосковському районі Дніпропетровської області.


.

Про це сьогодні, 19 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оборонці з ПвК «Схід» перетворили на брухт ворожу ракету. Її збили у Новомосковському районі, — розповів він.

На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» повідомляється, що збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів