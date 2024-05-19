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Ракурс
Уничтожение российского пункта пилотирования, скриншот видео

Украинский дрон уничтожил пункт пилотирования российских БПЛА на Волчанском направлении (ВИДЕО)

19 мая 2024, 19:05
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На Вовчанському напрямку український PFV-дрон знищив ворожий пункт пілотування БПЛА.


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Відповідне відео, котре показує момент знищення ворожого об'єкта, сьогодні, 19 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами «відправили» FPV-дрон. А той, в свою чергу, не підвів, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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