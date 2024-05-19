Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского пункта пилотирования, скриншот видео
Украинский дрон уничтожил пункт пилотирования российских БПЛА на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195486-ukrainskiy-dron-unichtojil-punkt-pilotirovaniya-rossiyskih-bpla-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку український PFV-дрон знищив ворожий пункт пілотування БПЛА.
.
Відповідне відео, котре показує момент знищення ворожого об'єкта, сьогодні, 19 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами «відправили» FPV-дрон. А той, в свою чергу, не підвів, — зазначається в описі відео.