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Ракурс
Знищення російського пункту пілотування, скріншот відео

Український дрон знищив пункт пілотування російських БПЛА на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

19 тра 2024, 19:05
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На Вовчанському напрямку український PFV-дрон знищив ворожий пункт пілотування БПЛА.


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Відповідне відео, котре показує момент знищення ворожого об'єкта, сьогодні, 19 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами «відправили» FPV-дрон. А той, в свою чергу, не підвів, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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