На оккупированных территориях наблюдается дефицит медикаментов, фото: «Аргументы и Факты»

https://racurs.ua/n195487-na-vot-voznik-deficit-medikamentov-v-aptekah-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях знову дефіцит медикаментів в аптеках.

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В аптеках немає необхідних ліків, а ті що є, місцеві жителі називають «крейдою». Про це сьогодні, 19 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Більшість ліків які доставляють на ТОТ, йдуть в шпиталі на потреби окупантів. Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям села взагалі треба добиратися до райцентрів й це без транспортного сполучення, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що російська окупаційна влада вже третій рік запевняє місцевих жителів, що «життя стає краще», проте це є лише елементом пропаганди.