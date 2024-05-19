На ТОТ виник дефіцит медикаментів в аптеках — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n195487-na-tot-vynyk-deficyt-medykamentiv-v-aptekah-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях знову дефіцит медикаментів в аптеках.
В аптеках немає необхідних ліків, а ті що є, місцеві жителі називають «крейдою». Про це сьогодні, 19 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Більшість ліків які доставляють на ТОТ, йдуть в шпиталі на потреби окупантів. Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям села взагалі треба добиратися до райцентрів й це без транспортного сполучення, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що російська окупаційна влада вже третій рік запевняє місцевих жителів, що «життя стає краще», проте це є лише елементом пропаганди.
росія не здатна забезпечити життєдіяльність тимчасово захоплених земель, ні своїх територій. Російська держава має випадковий характер й не спрямована на забезпечення гідних умов життя, — наголошують у ЦНС.