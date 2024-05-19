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Ракурс
На окупованих територіях спостерігається дефіцит медикаментів, фото: «Аргументы и Факты»

На ТОТ виник дефіцит медикаментів в аптеках — ЦНС

19 тра 2024, 19:43
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На тимчасово окупованих територіях знову дефіцит медикаментів в аптеках.


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В аптеках немає необхідних ліків, а ті що є, місцеві жителі називають «крейдою». Про це сьогодні, 19 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Більшість ліків які доставляють на ТОТ, йдуть в шпиталі на потреби окупантів. Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям села взагалі треба добиратися до райцентрів й це без транспортного сполучення, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що російська окупаційна влада вже третій рік запевняє місцевих жителів, що «життя стає краще», проте це є лише елементом пропаганди.

росія не здатна забезпечити життєдіяльність тимчасово захоплених земель, ні своїх територій. Російська держава має випадковий характер й не спрямована на забезпечення гідних умов життя, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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