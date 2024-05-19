В Украине возобновятся отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n195488-v-ukraine-20-maya-vozobnovyatsya-otklucheniya-elektroenergii-ukrenergo.html

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В усіх регіонах України завтра, 20 травня, у період з 18.00 до 24.00 для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».