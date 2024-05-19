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В Украине возобновятся отключения электроэнергии
В Украине 20 мая возобновятся отключения электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n195488-v-ukraine-20-maya-vozobnovyatsya-otklucheniya-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
В усіх регіонах України завтра, 20 травня, у період з 18.00 до 24.00 для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — наголосили в «Укренерго».