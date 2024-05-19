В Україні поновляться відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n195488-v-ukrayini-20-travnya-ponovlyatsya-vidkluchennya-elektroenergiyi-ukrenergo.html

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В усіх регіонах України завтра, 20 травня, у період з 18.00 до 24.00 для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».