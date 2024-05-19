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Ракурс
В Україні поновляться відключення електроенергії

В Україні 20 травня поновляться відключення електроенергії — Укренерго

19 тра 2024, 19:59
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В усіх регіонах України завтра, 20 травня, у період з 18.00 до 24.00 для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — наголосили в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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