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В Україні поновляться відключення електроенергії
В Україні 20 травня поновляться відключення електроенергії — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n195488-v-ukrayini-20-travnya-ponovlyatsya-vidkluchennya-elektroenergiyi-ukrenergo.htmlРакурс
В усіх регіонах України завтра, 20 травня, у період з 18.00 до 24.00 для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — наголосили в «Укренерго».