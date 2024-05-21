Нидерландские бронемашины YPR-765. Фото: Минобороны

https://racurs.ua/n195526-snaryady-pvo-i-btry-itogi-zasedaniya-v-formate-ramshtayn.html

Ракурс

Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася у понеділок, 20 травня.

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Союзники оголосили про нову військову допомогу Україні, а саме про постачання артилерійських боєприпасів, бронемашин та танків. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американці «доставляють все те, чого Україна потребує". Наголосив на постачанні снарядів калібру 155 мм.

Міноборони Німеччини заявило, що партнери погодилися підтримати німецьку ініціативу щодо посилення української ППО.

Підсумок онлайн-зустрічі Контактної групи України: численні партнери хочуть підтримати німецьку ініціативу щодо посилення українських систем ППО, — йдеться на сторінці відомства в соцмережі Х.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявив про передачу Україні бронемашин YPR-765, які забезпечують вогневу підтримку в бою. Також на цих авто евакуюють поранених військових і доставляють боєприпаси на фронт. Кількість таких бронемашин, які отримає Україна, не оголошують.

Очільник Міноборони Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про готовність направити військових інструкторів до України.

Нагадаємо, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у ході «Рамштайну» заявила про нову військову допомогу Україні — новий пакет міститиме танки Leopard та боєприпаси. Постачання цієї техніки та снарядів має відбутися наприкінці червня.