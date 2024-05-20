Україна отримає партію танків Leopard від Іспанії. Фото:

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Військову допомогу Україні відправить Іспанія — новий пакет міститиме танки Leopard та боєприпаси.

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Постачання цієї техніки та снарядів має відбутися наприкінці червня. Про це міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила під час прес-конференції в ході 22-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», передає видання El Mundo.

Роблес також наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Як відомо, Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай у 1979 році. Цей танк перебуває на озброєнні армій Німеччини, Канади, Нідерландів, Норвегії, Данії, Португалії, Фінляндії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Туреччини, Австрії, Чилі, Греції та Сінгапуру.

Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди відправляють «Леопарди» українським Силам оборони.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Іспанія готує 19 додаткових танків Leopard 2 для України. Таким чином, загальна кількість переданих Іспанією таких танків для Збройних сил України збільшиться до 30 одиниць.

Джерело: El Mundo