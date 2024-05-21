В ЕС одобрили передачу Украине доходов от активов рф. Фото:

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Європейський Союз схвалив передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених активів рф Україні.

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У вівторок, 21 травня Рада ЄС дала згоду на використання надходжень від заморожених активів Центрального банку рф на користь України. Про це постійне представництво Чехії в Євросоюзі повідомило в соцмережі X.

Зазначається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5−3 млрд євро. А 90% надходження піде на військову підтримку Сил оборони. На реконструкцію та відновлення України передбачено 10%.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський поінформував у соцмережі Х, що Євросоюз передасть Україні 2,8 млрд євро, отриманих від заморожених російських активів.

V rámci EU jsme dnes rozhodli o převedení výnosů ze zmražených aktiv ruské centrální banky ve prospěch Ukrajiny. Jen za tento rok může jít až o 74 miliard korun.



90% z výnosů půjde na vojenskou podporu. Rusko musí zaplatit za škody napáchané svojí agresivní válkou. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 21, 2024

А міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі заявила, що відсотки від заморожених активів рф можуть надійти до українського бюджету до липня 2024 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею того, щоб використати до 90% доходів, які накопичуються на заморожені російські активи, щоб закупити зброю для України.