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Міненерго та «Укренерго» надано доручення розробити проект урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.
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Про це сьогодні, 21 травня, на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними, — наголосив він.
За словами Шмигаля, постанова також має містити:
- перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання;
- черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.