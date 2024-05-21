Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине весной 2024 года возобновились отключения электроэнергии

Разработать «справедливые графики отключений» электроэнергии поручило правительство — Шмыгаль

21 мая 2024, 19:34
999

Міненерго та «Укренерго» надано доручення розробити проект урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.


.

Про це сьогодні, 21 травня, на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними, — наголосив він.

За словами Шмигаля, постанова також має містити:

  • перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання;
  • черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров