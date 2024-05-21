В Украине весной 2024 года возобновились отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n195548-razrabotat-spravedlivye-grafiki-otklucheniy-elektroenergii-poruchilo-pravitelstvo-shmygal.html

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Міненерго та «Укренерго» надано доручення розробити проект урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

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Про це сьогодні, 21 травня, на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними, — наголосив він.

За словами Шмигаля, постанова також має містити: