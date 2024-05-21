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Ракурс
В Україні навесні 2024 року поновилися відключення електроенергії

Розробити «справедливі графіки відключень» електроенергії доручив уряд — Шмигаль

21 тра 2024, 19:34
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Міненерго та «Укренерго» надано доручення розробити проект урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.


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Про це сьогодні, 21 травня, на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними, — наголосив він.

За словами Шмигаля, постанова також має містити:

  • перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання;
  • черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.

Джерело: Ракурс


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