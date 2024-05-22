Увеличение облачности ухудшило работу солнечных электростанций, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Україні змінилися графіки відключень електроенергії на сьогодні, 22 травня.

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Причиною є зростання хмарності, котре заважає роботі сонячних електростанцій, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Сьогодні, 22 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України не з 20.00, а з 19.00 до 24.00, — вказано в повідомленні.

Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Нагадаємо, раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, тож дефіцит в енергосистемі зменшився, у зв’язку з чим графіки погодинних відключень планувалося задіяти у період з 20.00 до 24.00.