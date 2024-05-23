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Ракурс
рф нанесла авиаудар по Дергачам на Харьковщине. Фото: Олег Синегубов

рф нанесла авиаудар по Дергачам на Харьковщине — 13 человек ранены

23 мая 2024, 16:50
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Місто Дергачі у Харківській області було під обстрілом російської армії.


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У четвер, 23 травня, ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на цей населений пункт. Були пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків та цивільні автомобілі. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, внаслідок бомбардування поранення дістали 13 осіб. Чотирьох постраждалих довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, сьогодні вдень Харківщина була під масованих обстрілом з боку російської армії. Ворог цілив по обласному центру та передмістю. Були влучання по друкарні, одному з підрозділів комунального підприємства та об'єктах транспортної інфраструктури. Загинули семеро осіб, а ще 20 постраждали.

Источник: Ракурс


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