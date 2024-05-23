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рф завдала авіаудару по Дергачах на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

рф завдала авіаудару по Дергачах на Харківщині — 13 осіб поранено

23 тра 2024, 16:50
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Місто Дергачі у Харківській області було під обстрілом російської армії.


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У четвер, 23 травня, ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на цей населений пункт. Були пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків та цивільні автомобілі. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, внаслідок бомбардування поранення дістали 13 осіб. Чотирьох постраждалих довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, сьогодні вдень Харківщина була під масованих обстрілом з боку російської армії. Ворог цілив по обласному центру та передмістю. Були влучання по друкарні, одному з підрозділів комунального підприємства та об'єктах транспортної інфраструктури. Загинули семеро осіб, а ще 20 постраждали.

Джерело: Ракурс


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