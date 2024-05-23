ВСУ уничтожили российский комплекс С-400 в Донецкой области. Фото: соцсети

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Російський ЗРК С-400 «Тріумф» знищили українські військові в Донецькій області.

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Напередодні близько 12.50 українські Сили оборони завдали ракетного удару по позиції російського комплексу С-400 в районі аеродрому «Моспіне». ЗСУ використали для атаки п’ять балістичних ракет ATACMS. Про це повідомив Telegram-канал «Досье шпиона».

Окупанти, які зняли відео руйнувань, стверджують про знищення двох пускових установок ЗРК С-300/400, пошкодження однієї пускової установки, знищення однієї радіолокаційної системи РЛС 96Л6Е та пункту управління ЗРК «Тріумф».

За інформацією «Мілітарного», цей комплекс був розгорнутий поблизу аеродрому «Моспіне», що приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення. Саме летовище має відносно коротку ґрунтову смугу й може використовуватися ворогом для ударних гелікоптерів.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України за три тижні розбили пів дивізіону російських зенітно-ракетних комплексів «Бук» на одному з операційних напрямків. Відео знищення одного в ворожих ЗРК спецназівці опублікували в cоцмережах.

Джерело: «Мілітарний»