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Ракурс
Каннабис исключен из списка тяжелых наркотиков, фото: Substance Cannabis Market

Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков

24 мая 2024, 18:41
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Кабінет міністрів України виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків. Відповідні зміни внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що зміни внесено на виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

Цими змінами:

  • виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено;
  • виключено тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено$
  • та включено їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Передбачено, що ці зміни набирають чинності з 16.08.2024. Встановлено, що з 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка, — зазначив Мельничук.

Источник: Ракурс


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