Кабмін виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків

Канабіс виключено зі списку тяжких наркотиків, фото: Substance Cannabis Market

https://racurs.ua/ua/n195644-kabmin-vykluchyv-kanabis-zi-spysku-tyajkyh-narkotykiv.html

Ракурс

Кабінет міністрів України виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків. Відповідні зміни внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що зміни внесено на виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

Цими змінами:

виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено;

виключено тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено$

та включено їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.