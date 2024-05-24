Кабмін виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків

Кабмін виключив канабіс зі списку тяжких наркотиківhttps://racurs.ua/ua/n195644-kabmin-vykluchyv-kanabis-zi-spysku-tyajkyh-narkotykiv.htmlРакурс
Кабінет міністрів України виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків. Відповідні зміни внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що зміни внесено на виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».
Цими змінами:
- виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено;
- виключено тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено$
- та включено їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.
Передбачено, що ці зміни набирають чинності
з 16.08.2024. Встановлено, що з 16.02.2027гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка, — зазначив Мельничук.