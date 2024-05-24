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Система ПВО IRIS-T SLM, фото: Wikimedia Commons

В Украину прибыла еще одна немецкая система ПВО IRIS-T — СМИ

24 мая 2024, 20:50
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В Україну прибув ще один зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини.


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Таким чином, зараз в Україні є чотири системи IRIS-T середньої дальності та одна система IRIS-T малої дальності. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що за останні півтора року ці системи ППО довели свою ефективність у захисті Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехопили крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру.

Загалом Берлін пообіцяв Києву дев’ять систем ППО середньої дальності дії IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО система ППО ближньої дії IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense.

Проте Україна потребує не лише систем ППО — боєприпаси для них також дефіцитні.

Через посилення російських авіаударів і вузькі місця поставок з боку постачальників виробнику важко встигати за попитом в Україні, — зазначає видання.

Джерело: Spiegel


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