Система ППО IRIS-T SLM, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n195648-v-ukrayinu-prybula-sche-odna-nimecka-systema-ppo-iris-t-zmi.html

Ракурс

В Україну прибув ще один зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини.

.

Таким чином, зараз в Україні є чотири системи IRIS-T середньої дальності та одна система IRIS-T малої дальності. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що за останні півтора року ці системи ППО довели свою ефективність у захисті Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехопили крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру.

Загалом Берлін пообіцяв Києву дев’ять систем ППО середньої дальності дії IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО система ППО ближньої дії IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense.

Проте Україна потребує не лише систем ППО — боєприпаси для них також дефіцитні.

Через посилення російських авіаударів і вузькі місця поставок з боку постачальників виробнику важко встигати за попитом в Україні, — зазначає видання.

Джерело: Spiegel