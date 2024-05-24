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Система ППО IRIS-T SLM, фото: Wikimedia Commons
В Україну прибула ще одна німецька система ППО IRIS-T — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n195648-v-ukrayinu-prybula-sche-odna-nimecka-systema-ppo-iris-t-zmi.htmlРакурс
В Україну прибув ще один зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини.
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Таким чином, зараз в Україні є чотири системи IRIS-T середньої дальності та одна система IRIS-T малої дальності. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що за останні півтора року ці системи ППО довели свою ефективність у захисті Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехопили крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру.
Загалом Берлін пообіцяв Києву дев’ять систем ППО середньої дальності дії IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО система ППО ближньої дії IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense.
Проте Україна потребує не лише систем ППО — боєприпаси для них також дефіцитні.
Через посилення російських авіаударів і вузькі місця поставок з боку постачальників виробнику важко встигати за попитом в Україні, — зазначає видання.
Джерело: Spiegel