Российские захватчики активно применяют управляемые авиабомбы на Волчанском направлении, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n195649-rashisty-sbrosili-na-volchansk-vosem-kabov-v-techenie-dnya-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 24 травня, влаштували повітряний терор проти Вовчанська на Харківщині — по місту станом на 19.30 прилетіли загалом вісім керованих авіабомб.

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Загалом ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на Харківському напрямку сьогодні ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На інших напрямках ситуація така: