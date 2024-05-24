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Російські загарбники активно застосовують керовані авіабомби на Вовчанському напрямку, фото: «Новинарня»
Рашисти скинули на Вовчанськ вісім КАБів протягом дня — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n195649-rashysty-skynuly-na-vovchansk-visim-kabiv-protyagom-dnya-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 24 травня, влаштували повітряний терор проти Вовчанська на Харківщині — по місту станом на 19.30 прилетіли загалом вісім керованих авіабомб.
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Загалом ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на Харківському напрямку сьогодні ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із займаних позицій.
На інших напрямках ситуація така:
- на Куп’янському продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня;
- на Краматорському наразі відбувається один бій. Загалом за сьогодні тут відбулося 12 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку доби становлять 25 осіб убитими й пораненими та шість одиниць озброєння й техніки (знищено один автомобіль, уражено — гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки).
- на Покровському напрямку наразі відбулося вже 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контрольована українськими військовими;
- на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.