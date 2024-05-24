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Російські загарбники активно застосовують керовані авіабомби на Вовчанському напрямку, фото: «Новинарня»

Рашисти скинули на Вовчанськ вісім КАБів протягом дня — Генштаб

24 тра 2024, 21:26
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 24 травня, влаштували повітряний терор проти Вовчанська на Харківщині — по місту станом на 19.30 прилетіли загалом вісім керованих авіабомб.


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Загалом ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на Харківському напрямку сьогодні ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На інших напрямках ситуація така:

  • на Куп’янському продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня;
  • на Краматорському наразі відбувається один бій. Загалом за сьогодні тут відбулося 12 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку доби становлять 25 осіб убитими й пораненими та шість одиниць озброєння й техніки (знищено один автомобіль, уражено — гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки).
  • на Покровському напрямку наразі відбулося вже 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контрольована українськими військовими;
  • на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Джерело: Ракурс


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