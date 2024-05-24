США объявили новый пакет военной помощи Украине

Украина получит новый пакет военной помощи от США, фото: Defense Visual Information Distribution Service

https://racurs.ua/n195651-ssha-obyavili-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.html

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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні — на 275 млн доларів.

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Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Зазначається, що цей пакет став п’ятим, санкціонованим президентом США Джо Байденом з моменту підписання минулого місяця додаткового закону про національну безпеку.

Цей пакет президентських повноважень, який є частиною наших зусиль з надання допомоги Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється в 275 мільйонів доларів. Це надасть Україні додаткових можливостей для задоволення її найнагальніших бойових потреб, — вказано в повідомленні.

Він надасть Україні:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;

60-мм мінометні постріли;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецьку зброю та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

боєприпаси для підриву;

протиброньові міни;

тактичні машини для евакуації техніки;

шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.