США оголосили новий пакет військової допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n195651-ssha-ogolosyly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.htmlРакурс
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні — на 275 млн доларів.
Про це повідомила прес-служба Пентагону.
Зазначається, що цей пакет став п’ятим, санкціонованим президентом США Джо Байденом з моменту підписання минулого місяця додаткового закону про національну безпеку.
Цей пакет президентських повноважень, який є частиною наших зусиль з надання допомоги Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється в 275 мільйонів доларів. Це надасть Україні додаткових можливостей для задоволення її найнагальніших бойових потреб, — вказано в повідомленні.
Він надасть Україні:
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;
- 60-мм мінометні постріли;
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецьку зброю та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
- боєприпаси для підриву;
- протиброньові міни;
- тактичні машини для евакуації техніки;
- шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими силами і засобами, необхідними для боротьби з російською агресією, — наголошують у Пентагоні.