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Україна отримає новий пакет військової допомоги від США, фото: Defense Visual Information Distribution Service

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

24 тра 2024, 22:31
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні — на 275 млн доларів.


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Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Зазначається, що цей пакет став п’ятим, санкціонованим президентом США Джо Байденом з моменту підписання минулого місяця додаткового закону про національну безпеку.

Цей пакет президентських повноважень, який є частиною наших зусиль з надання допомоги Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється в 275 мільйонів доларів. Це надасть Україні додаткових можливостей для задоволення її найнагальніших бойових потреб, — вказано в повідомленні.

Він надасть Україні:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;
  • 60-мм мінометні постріли;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецьку зброю та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
  • боєприпаси для підриву;
  • протиброньові міни;
  • тактичні машини для евакуації техніки;
  • шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими силами і засобами, необхідними для боротьби з російською агресією, — наголошують у Пентагоні.

Джерело: Ракурс


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