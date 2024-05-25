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Российские захватчики потеряли уже более 500 тыс. человек, фото: Drive2

500 тыс. человек уже потеряла российская армия в ходе полномасштабного вторжения (ИНФОГРАФИКА)

25 мая 2024, 08:28
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 500 тис. 80 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 25 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 650 танків;
  • 14 тис. 786 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 929 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 82 одиниці РСЗВ;
  • 814 одиниць засобів ППО;
  • 356 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 414 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 209 крилатих ракет;
  • 27 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 17 тис. 608 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 104 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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