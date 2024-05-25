Російські загарбники втратили вже понад 500 тис. осіб, фото: Drive2

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 500 тис. 80 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 25 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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