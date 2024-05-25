Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники втратили вже понад 500 тис. осіб, фото: Drive2
500 тис. осіб вже втратила російська армія в ході повномасштабного вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195654-500-tys-osib-vje-vtratyla-rosiyska-armiya-v-hodi-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 500 тис. 80 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 25 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 650 танків;
- 14 тис. 786 бойових броньованих машин;
- 12 тис. 929 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 82 одиниці РСЗВ;
- 814 одиниць засобів ППО;
- 356 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 10 тис. 414 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 209 крилатих ракет;
- 27 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 17 тис. 608 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 104 одиниці спеціальної техніки.