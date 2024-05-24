Українські безпілотники пошкодили російські винищувачі (ФОТО)

Українські безпілотники пошкодили російські винищувачі

https://racurs.ua/ua/n195637-ukrayinski-bezpilotnyky-poshkodyly-rosiyski-vynyschuvachi-foto.html

Ракурс

Українські безпілотники пошкодили російські винищувачі.

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Про це свідчать нові фото, які оприлюднили «Схеми».

Російські літаки типу «Сухой» знаходилися на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії в ніч на 19 травня, коли Україна завдала по них удар безпілотниками. Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження.

Українські БПЛА змогли пошкодити щонайменше два російських винищувачі, Су-27 та Су-34, вважає авіаексперт Анатолій Храпчинський, який на прохання «Схем» та російської служби «Радіо Свобода «проаналізував супутникові знімки.

Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27, — каже Храпчинський.

Авіаексперт додав, що аеродром Кущевська — це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де росія готувала майбутніх льотчиків. Втім, зараз росія використовує цей аеродром і для атак на українські позиції.

На супутникових знімках також видно, що після ударів українськів БПЛА, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому.

Посилаючись на джерело в Службі безпеки, «Українська правда» повідомляла, що в ніч на 19 травня 2024 року безпілотники спецслужби атакували низку цілей на території росії, зокрема військовий аеродром Кущевська. Офіційно в СБУ цю атаку не коментували.

В Міноборони росії заявили, що в ту ніч над територією Краснодарського краї збили 57 БПЛА.