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Уничтожение средств связи врага, скриншот видео
Пограничники уничтожили средства спутниковой связи рашистов на Углегорской ТЭС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195667-pogranichniki-unichtojili-sredstva-sputnikovoy-svyazi-rashistov-na-uglegorskoy-tes-video.htmlРакурс
Захисники України з прикордонної бригади «Помста» уразили дронами засоби супутникового звʼязку російських окупантів, встановлені на Вуглегірській ТЕС на Донеччині.
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Відповідне відео сьогодні, 25 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДПСУ.
Крім того, на відео показано, як прикордонники дроном завдають удару по замаскованому у лісосмузі БТР-82А ворога.