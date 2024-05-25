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Ракурс
Знищення засобів зв’язку ворога, скріншот відео

Прикордонники знищили засоби супутникового зв’язку рашистів на Вуглегірській ТЕС (ВІДЕО)

25 тра 2024, 14:55
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Захисники України з прикордонної бригади «Помста» уразили дронами засоби супутникового звʼязку російських окупантів, встановлені на Вуглегірській ТЕС на Донеччині.


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Відповідне відео сьогодні, 25 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДПСУ.

Крім того, на відео показано, як прикордонники дроном завдають удару по замаскованому у лісосмузі БТР-82А ворога.

Джерело: Ракурс


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