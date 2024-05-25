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Ракурс
Знищення російської САУ, скріншот відео

ЗСУ дроном знищили російську САУ біля Авдіївського коксохімічного заводу (ВІДЕО)

25 тра 2024, 10:43
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Українські військові з роти розвідки 47-ї окремої механізованої бригади виявили та знищили російську самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика» біля Авдіївського коксохімічного заводу.


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Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.�

Зазначається, що російська САУ перебувала на бойовій позиції у розгорнутому положенні.

Завдяки вдалому корегуванню славетні оператори дронів Strike Drones Company влучно запалили російську техніку. І вкотре довели, що немає такої ворожої цілі до якої б не змогли дістати воїни Збройних сил України, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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